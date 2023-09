Höchster Handlungsbedarf für mehr Verkehrskontrollen

Die Verkehrsüberwachung ist mangelhaft. Zu dieser Erkenntnis kommt man, wenn man die täglichen Berichte in den Medien über Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang oder über alkoholisierte Autofahrer mit u. a. selbst verschuldeten schweren Sachbeschädigungen liest. Wahrlich, diese zum Teil tragischen Szenarien ereignen sich schon täglich.

Jüngstes und erneut auftretendes Beispiel ist die Fahrerflucht nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Köstendorf. Ist es nicht ein Naturgesetz, dass der Mensch ohne Kontrolle seine Befugnisse überschreitet, wobei sich dieser Faden bis zur Verkehrsdisziplin hinzieht? Es ist unabdingbar, in kürzeren Abständen Verkehrskontrollen zu aktivieren, denn die Inbetriebnahme von Fahrzeugen durch Lenker in alkoholbeeinträchtigtem Zustand steigt stetig.

Es reicht eben nicht mehr, dass sich der Innenminister freut, wenn zu den Doppelfeiertagen durch erhöhte Polizeipräsenz - wie zu Ostern - nur ein Todesopfer zu beklagen ist. Wo bleibt bitte diesbezüglich der Aufschrei von den oft zitierten Verkehrsexperten? Auf Grund der prekären Situation hätte dies bereits geschehen müssen. Als Ursache den niedrigen Personalstand in der Polizei zu sehen, kann man durch zusätzliche Kommandierungen wettmachen. Aber wo kein Wille ist, sieht man auch keinen Weg bzw. die Ernsthaftigkeit dazu lässt grüßen. Für wesentlich mehr Disziplin auf der Straße besteht für die Verantwortlichen höchster Handlungsbedarf.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg