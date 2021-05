Höhere Abgabe auf Zweitwohnsitze

Abgeordnete des Salzburger Landtags sprechen in regelmäßigen Abständen von einer Erhöhung der Abgabe auf Zweitwohnsitze. So zu Pfingsten wieder der Abgeordnete Obermoser aus Wald im Pinzgau im Radio Salzburg. So tut es doch endlich! Vermögende Zweitwohnsitzbesitzer loben ohnehin die vergleichsweise niedrigen Abgaben an die örtlichen Gemeinden.

Eine Erhöhung um 500 bis 1000 Euro im Jahr ist für diese Leute leicht verkraftbar. Die Gemeinden vergrößern ihre Trinkwasserkapazitäten, halten Gemeindestraßen in Ordnung und räumen sogar kostenlos den Schnee weg usw. Das kostet auch einiges.

Eine erhöhte Abgabe würde vielen Kommunen zusätzliches Geld in das Budget spülen, das diese oft dringend benötigen.

In vielen Orten Salzburgs

gibt es Hunderte dieser Zweitwohnsitze. Nur Mut, verehrte Mitglieder der Landesregierung und Abgeordnete, löst endlich dieses Problem und redet nicht immer darüber.



Ing. Johann Schernthanner, 5771 Leogang