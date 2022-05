Höherer Strompreis ist reine Abzocke

Als Stromkunde eines Tochterunternehmens der EnergieAG OÖ (Sigi sogi) musste ich mich bis 3. Mai entscheiden, den bestehenden Vertrag (Laufzeit bis Ende Juni) auslaufen zu lassen oder eines der beiden neuen Angebote anzunehmen.

Wohl oder übel habe ich mich für die zweite Variante entschieden. Die Vertragsänderung wurde mit sofortiger Wirkung durchgeführt. Damit muss ich ab Juni einen um 352,7 % höheren Strompreis in Kauf nehmen - für mich ist dies Abzocke, bzw. Wucherei.

Ich beziehe reinen Ökostrom(!) aus Österreich (80% Wasserkraft, 12% Windenergie, 3% PV Strom und die restlichen 5% sind Biomasse und Biogas), die Primärenergie wird also zu 95% ohne Preisschwankungen und krisenunabhängig von der Natur zur Verfügung gestellt.

Für meinen ins Netz eingespeisten PV-Strom hat es bis heute keine adäquate Preisanpassung gegeben, ein zusätzliches Körberlgeld für die Energieunternehmen. Vorstände und Aufsichtsräte werden in Österreich ja politisch besetzt, es läge also in der Hand der Politik, hier regulierend einzugreifen.

Die gewesenen Großparteien dürfen sich bei der Politik nicht wundern, wenn populistische Gruppierungen immer mehr an Bedeutung gewinnen.



Ferdinand Lachinger, 4850 Timelkam