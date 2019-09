Höllenlärm durch Motorräder

Neulich am Berg: schönstes Wetter, perfekte Fernsicht, traumhafte Ruhe; aber nur für kurze Zeit. Plötzlich ein Röhren aus dem Tal, als säße man nicht am Berg, sondern am Ring beim Moto-GP. Eine Meute überlauter Motorräder macht auf sich aufmerksam, und das ganze Tal zur Lärmhölle.

Da es der "Motorrad-Community" offenbar kein Anliegen ist, ihr schlechtes Image durch Ausgrenzen der Lärmer und Raser zu verbessern, ist der Staat massiv gefordert. Warum müssen ganze Landstriche den Blödsinn lauter Auspuffe ertragen? Da ist deutlich mehr Nachdruck zur Einhaltung gültiger Vorgaben gefordert! Ein rasches und rigoroses Aus-dem-Verkehr-ziehen der Raser und Lärmer ist längst überfällig.



Josef Pichler, 5431 Kuchl