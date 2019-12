Höllenritt durch das Neutor

Danke für das sehr realistische Foto ad Durchfahrt Neutor für Radfahrer in den SN.

Seit vielen Jahren fahre ich fast täglich mit dem Rad in mein Geschäft in der Altstadt. Dass mir und tausenden anderen Radfahrern noch nie etwas Schlimmes zugestoßen ist, grenzt an ein Wunder. Besonders die knapp vorbeirauschenden langen Busse bergab und die fast unmögliche Ausfahrt bei Kolonne sind ein Horror. Man muss oft im letzten Moment scharf abbremsen und stehen bleiben und auf die nächste Grünphase warten, dann flehentlich über die Schulter schauen, bis ein Autofahrer einen reinlässt. Oder man zwängt sich zwischen die Stoßstangen durch, befindet sich dann aber auf der Gegenfahrbahn und muss schauen, dass man die Kolonne links überholt, was besonders gefährlich ist.

Ich habe dieses Thema schon oft in verschiedenen politischen Runden angesprochen und bisher bestenfalls ein Achselzucken als Antwort bekommen.

Es ist anscheinend denkunmöglich, der heiligen Kuh Neutor (für Pferdekutschen gebaut) nahezutreten. Z. B. ein paar Meter Konglomerat zur Verbreiterung abtragen - ich stelle mir gerade vor, wie viele Gremien damit zu befassen wären, welcher Proteststurm ausbrechen würde und dass dabei nichts herauskommen kann. Bis es (hoffentlich nie) den ersten Toten gibt. Und dann haben es immer schon alle gewusst, aber die anderen wollten ja nicht mitmachen.

Alle meine in- und ausländischen Freunde, die oft mit mir per Rad in die Stadt fahren, sind fassungslos über diese Durchfahrt in einer Stadt wie Salzburg. Viele trauen sich gar nicht durchzufahren und schieben durch den Fußgängertunnel, der natürlich oft auch von Radfahrern bergab benutzt wird - eine weitere Gefahrenquelle. Oder fahren deswegen überhaupt nicht mit dem Rad in die Stadt.

Es hängt allen schon kreuzweise zum Hals heraus, aber die immer noch weitgehend konzept- und vor allem mutlose Verkehrspolitik verhindert auch hier Abhilfe. Eh wurscht, geht eh irgenwie.

Machbar wäre jedenfalls eine Verbreiterung des Tunnelportals oder ein kleiner Paralleltunnel als Radweg durch den Berg. Auch die längst überfällige "Neutorsperre" (für den privaten Verkehr, aber nicht für Öffis, Taxis und Radfahrer etc.) würde die Situation stark verbessern.

Sicher wird auch diese Wortmeldung an Schloss- und anderen Mauern ungehört abprallen, eine eindrückliche Demo allerdings wäre eine temporäre Neutorsperre durch tausende von Radfahrern vor, im und hinter dem Tunnel.





Dr. Verena Schrems, 5020 Salzburg