Hört auf nur zu jammern

Was mir schon seit Wochen und Monaten auffällt, ist, dass die Corona-Krise betreffend nur mehr gejammert und lammentiert wird. In den Medien hört man nur mehr negative Schlagzeilen und Berichte. Es wird nur mehr von den Opfern der Krise, dem ausufernden Budgetdefizit, Betriebsschließungen, schweren Krankheitsverläufen, überfordertes Personal in Krankenhäusern und Schulen, genervten Eltern, gefährdeten Existenzen und Ähnlichem gesprochen. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Wir werden diese Probleme nur anstandsvoll bewältigen können, wenn wir weniger jammern würden und mehr über alternative Lösungen nachdenken würden, wenn wir uns diszipliniert an die Hygienevorgaben halten würden. Jede Krise bietet auch viele Chancen. Darüber sollten wir auch nachdenken, bei allen Problemen auch positiv und optimistisch in die Zukunft blicken. Und mein Rat an die Medien, es gibt sie die Optimisten, berichtet einmal über deren Meinungen, holt sie vor die Kamera, zeigt Alternativen auf, verbreitet Zuversicht und Hoffnung. Und an alle: Bitte, hört endlich auf nur zu jammern!





Mag. Ferdinand Reindl, 5162 Obertrum