Zu "Hof, ein Straßendorf hat es schwer" und "Tempo 60 steht, aber Hof will weitere Limits" (SN vom 24. 8. 2023): Ja, so einen ÖVP- Mehrheitsbürgermeister müss ma hom. Der rasche Durchzugsverkehr ist ihm wichtiger als die Probleme der eigenen Bevölkerung mit dem vielen und raschen Verkehr. Unser aller ÖVP-Verkehrsprofi. Alternativen hat er keine, aber ist eh wurscht. Er wird ja auch vom Durchzugsverkehr gewählt. Oder?

Christina Oberhofer (geboren und aufgewachsen in Hof), 5330 Fuschl am See