Hof: Verkehrspolitik und Basisdemokratie

Die Diskussion zum Thema Verkehr zeigt eigentlich ein Sittenbild einer Gemeinde, an der eine Partei sehr lange und sehr dominant Macht ausübt. Es hat sich ein Verhalten entwickelt, das sich so beschreiben lässt: So tun, als ob, ignorieren, verzögern, blockieren, Informationen zurückhalten etc.

Wer die aktuelle Chronologie zu diesem Thema in Hof kennt, weiß, dass es seitens der Mehrheitspartei nie ein vitales Interesse gab und gibt, hier etwas zu ändern. Doch der Druck der Bürger wurde immer größer, sodass hier scheinbar etwas auf Schiene gebracht wurde und deshalb im Rahmen von LA21 eine Arbeitsgruppe gebildet wurde. Alle beteiligten Bürger waren letztendlich frustriert, inkl. der Projektverantwortlichen, da nichts zustande gebracht wurde. O-Ton eines Beteiligten: "Verarschung der Bürger". Wir - Gerald Rankl und ich - als Gründer der Bürgerinitiative wollten dem nicht tatenlos zusehen und haben dann versucht und werden es weiterhin tun, auf unsere Art und Weise die Dinge anzugehen. Der Bürgermeister kann leider mit der unkonventionellen und basisdemokratischen Vorgangsweise nichts anfangen. Wir wurden eingeladen, ausgeladen; Informationen werden uns vorenthalten, indem man dem Verkehrsplaner ein Redeverbot verpasst usw.

Als Anrainer der B158 an einer besonders exponierten Stelle wurde mir vor Augen geführt, dass hier täglich auch meine persönliche Sicherheit auf dem Spiel steht. Ich hoffe, dass der Zug, der jetzt endlich unter Dampf steht, auch abfahren wird.

Ing. Siegfried Rösslhuemer, 5322 Hof bei Salzburg