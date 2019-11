Hoffen auf ein gutes Ende

Auch ich verfolge die Entwicklung der NMS Goldenstein. Ich habe meinen Sohn letztes Jahr an dieser Schule angemeldet im Bewusstsein, dass es eine gute Schule ist und ein gutes Fundament für die Zukunft unserer Kinder ist. Eltern und Kinder hängen jetzt in der Luft und wissen nicht, ob sie im Herbst einen Platz an der von ihnen gewählten Schule haben werden.

Ich finde es schade, dass nicht an einem gemeinsamen Strang gezogen wird, wo doch Räume und Lehrpersonal für die Anzahl der Schüler gegeben sind. Ich hoffe auf einen guten Ausgang für Schüler, Eltern, Direktor, Erzdiözese Salzburg und Politik.



Anna Matuschka, 5082 Grödig