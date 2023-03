Hoffen auf eine Verwaltungsreform

Die Gruppe der hochkarätigen Experten unter der Führung von Irmgard Griss, Clemens Jabloner, Heinz Mayer und Martin Kreutner macht mit ihrer Initiative zur Verwaltungsreform Hoffnung, dass es endlich doch gelingen könnte, Österreichs Verwaltung wieder auf den Stand zu bringen, auf dem sie früher einmal war. Bevor sie von der Politik und deren Personalpolitik nachhaltig beschädigt wurde, galt die österreichische Verwaltung als effizient und kompetent und sorgte für klare Rahmenbedingungen im öffentlichen Raum. Seit einiger Zeit ist aber vielfach nicht mehr Kompetenz das entscheidende Kriterium für eine Postenbesetzung, sondern die Loyalität zum jeweiligen Regierungsmitglied, was dramatische Auswirkungen hat. Der jetzt gegründeten Expertengruppe, die sehr konkrete Vorschläge unterbreitet hat, ist es zuzutrauen, sich so viel Rückhalt in der Gesellschaft zu verschaffen, dass die Politik nicht mehr umhin kommt, entsprechend zu reagieren. Über den Auftakt der Initiative wurde von den Medien Gott sei Dank ausführlich berichtet. Es ist zu hoffen, dass dies auch weiterhin so bleibt, damit auch das Interesse und die Unterstützung der Bevölkerung an den Fortschritten der Reform erhalten bleibt.

Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal