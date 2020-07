Hoffen auf Öffnung des Almwegs

Seit 1976 sind meine Familie und ich Gäste des Raurisertals und kennen jede Ecke des wunderschönen Wander- und Skigebiets wie unsere Westentasche. Gerade während der rund 20 Jahre, in denen wir ein Bauernhaus gepachtet hatten, verbrachten wir an die drei Monate im Jahr im Tal, waren viel in den Schwammerlgebieten, wo überall Weidevieh zugegen war, aber es wäre uns niemals eingefallen, unser Kind auf ein Kalb zu setzen, um ein Foto zu machen. So etwas kann nur einem Hirnlosen einfallen, anders kann ich das nicht bezeichnen.

Das Krumltal - insbesondere der zweite Wasserfall auf dem Gebiet der Rohrmoosalm - ist ein besonderer Kraftplatz, wie es nur wenige gibt, und der Besuch ist ein jährliches Fixprogramm bei unseren Wanderungen, oft auch mehrmals, wenn wir Freunden dieses wunderbare Gebiet zeigen wollen, und immer mit Einkehr in die Bräualm und nach dem Abstieg ins Lechnerhäusl.

Ich kann dem Besitzer der Rohrmoosalm nur recht geben in Bezug auf die getroffene Maßnahme, hoffe aber im Interesse aller vernünftigen Touristen auf eine Wiedereröffnung, nachdem das Gesetz angeblich bereits geändert wurde. Dem Höchstrichter im Tiroler Kuhattacken-Fall kann ich nur Weltfremdheit vorwerfen.







Giuseppe Valsecchi, 5020 Salzburg