Hoffen heißt, so weit wie möglich handeln

Die SN berichtete am 31. Jänner über ein interessantes Interview mit der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljartschuk. Darin sagte die Autorin: "Die Hoffnung bedeutet für mich: handeln." Obwohl die Schriftstellerin auch meinte, seit einem Jahr das Gefühl zu haben, "ohne Haut in heißem, kochendem Wasser zu leben", hat diese Autorin einen ungewöhnlich ermutigenden Optimismus, verbunden mit einem ebenso starken Realismus.

Wir alle bräuchten heute die Verbindung eines derzeitig engagierten Idealismus mit einem ebenso tiefgründigen und weitsichtigen Realismus: Nicht nur in Bezug auf den europäischen Krieg in der Ukraine, sondern auch in Bezug auf den globalen Krieg unserer destruktiven Wirtschaftssysteme und kollektiven Gewohnheiten gegen die Lebensgrundlagen alles Lebens auf unserem Planeten.

Auch wenn man heute als einzelne Person nur versucht, auf Flugreisen (oder wenigstens nur auf eine Flugreise) zu verzichten, so ist das der Beginn einer Handlung, die Hoffnung schenkt, nicht nur für die kommenden Generationen, sondern auch für die betroffene Person selbst. Denn wir alle sind Teile eines ökologischen Makrokosmos, der sich zum Positiven verändern und weiterentwickeln kann, wenn sich dessen Teile in einem konstruktiven Sinn zunehmend zu verändern beginnen.

Dr. Rupert Biedrawa, 5161 Elixhausen