Hoffentlich gibt es Änderungen beim Gelben Sack

Gelbe Säcke stehen bei uns zur Abholung am Rande einer Bauernwiese zur Abholung bereit. Was bei der Gras- und Heuernte sicher kein Vorteil ist. Genau deswegen wollte ich unseren Bürgermeister Johann Strasser anrufen. Am Tag zuvor passierte es, dass ein Auto unabsichtlich in die Sackreihe fuhr, wo dann einige Säcke aufgerissen wurden. Der Müll verbreitete sich mit Wind naturgemäß auf den Wiesen, wo ich den Großteil wieder einsammeln konnte.

In den Morgennachrichten (21. Februar) hörte ich unseren Herrn Bürgermeister, der auch gegen die verunzierenden gelben Säcke wetterte. Wir haben in Eugendorf einen Recyclinghof, in dem wir unseren gereinigten Müll gut entsorgen konnten. Jetzt müssen die grausigen Säcke irgendwo herumstehen.

Ich überlegte bereits eine Lösung für den Standplatz, hoffe aber sehr, dass alles geändert werden kann.





Heidemarie Stöger, 5301 Eugendorf