Zum Leserbrief "Stadtteil Lehen wird schlecht angebunden" vom 30. 10. 2023: Danke, Herr Schwarzenberger, für Ihren Leserbrief, ich bin ganz Ihrer Meinung. Ich verstehe es einfach nicht, dass in so einem stark bewohnten Stadtteil kein Bus mehr durchgehend fahren wird und man umsteigen muss. Es reichen ja schon die eingeschränkten Betriebszeiten der Linie 8. Es schreit zum Himmel, was sich da der Verkehrsverbund leistet. Ich hoffe, sie lassen sich doch noch was einfallen für die Lehener.

Erika Andorfer, 5020 Salzburg