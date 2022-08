Zu den Plänen für die Andräkirche: Ich bin entsetzt! Für welche Schnapsideen unsere

Kirchenbeiträge hergekommen werden. Lokale, Veranstaltungsorte etc. gibt es mehr als genug. Hören die Profitgier und die Suche nach Zerstreuung nie auf? Das Einzige, das jetzt dringend notwendig ist, sind winterfeste Unterkünfte und Lebensmittel für die Menschen in der Ukraine. Der kroatischen Kirchengemeinde wünsche ich von Herzen Alles Gute und dass am 6. September die Vernunft siegt.



Hermine Nöhammer, 5082 Grödig-Fürstenbrunn