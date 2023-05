Hoffentlich wehrt sich die Jugend gegen diesen Humbug

Der schon in der Sendung "Im Zentrum" am Sonntag äußerst negativ in Erscheinung getretene Jugendsprecher der FPÖ Maximilian Krauss möchte in Wien ein Jogginghosenverbot an Schulen und von der Stadt Wien finanzierte (!) Schul-Uniformen einführen.

Der vielbeschworene Autokrat Orbán scheint bereits in den Köpfen dieser Partei am Vormarsch zu sein. Hoffentlich wehrt sich die Jugend gegen so einen Humbug.

Von den Kollateralschäden einer Orbanisierung scheint man in der FPÖ entweder nichts zu wissen oder man will die Wähler bewusst aufs Glatteis führen, um durch Tarnen und Täuschen an die Macht zu kommen. Wer es noch nicht weiß, kann die sechs Punkte in den SN vom 8. Mai auf Seite fünf nachlesen.

Quo vadis FPÖ?





Andrea Nießner, 5020 Salzburg