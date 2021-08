Hoffnung auf tierische Argumente

"Da fahrt die Eisenbahn drüber", ist nicht nur ein landläufiger Sager, sondern kraft Gesetz Realität. Für ein modernes Streckenausbaumanagement auf einem Eisenbahnschienennetz aus dem 19./20. Jh. braucht es eben auch heute Megabaustellen, Grund und Boden und sonstige Einschränkungen. Widerstände gibt es, vor allem wenn es um eigenes Haus, Garten oder Anwesen geht oder jahrelanger Lärm, Staub und andere Belastungen für die Anrainer programmiert sind.

Streitbare Eigentümer und Anwohner verrennen sich deshalb in jahrelange Rechtsverfahren, und das eigentlich meist ohne Erfolgsaussichten.

Neuerdings gibt's einen Lichtblick für die Betroffenen und vor allem einen Ausweg, um die Baustelle zumindest auf andere Gegenden umzuleiten. Denn wo menschliche Argumente nicht zählen, gibt es vielleicht tierische. Was wäre, wenn im Keller ein bis dato in der Gegend einzigartiges unentdecktes und ungeachtetes Krabbeltier krabbelt, ein streng geschütztes Nagetier sich plötzlich in den Dachbalken einnistet oder gar ein gechippter Vogel im Areal landet. Denn dann fallen auch gegen die Eisenbahn alle Schranken und Baumaschinen müssen abziehen!

Wie gut, dass niemand weiß, dass … (man auch Tiere umsiedeln kann).



Barbara Bauer, 5071 Wals-Himmelreich