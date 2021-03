Hoffnung - trotz alledem

Corona, Mutationen, Kurzarbeit, im schlimmeren Fall Arbeitslosigkeit, Klimawandel, Flüchtlingselend - es ist viel, was da auf uns hereinbricht. Was soll uns da Hoffnung und Orientierung geben? Selbst in einer Zeit der Ungewissheit gibt es Menschen, die ihr Leben einsetzen und so die Menschheit mittragen. Solidarität und Freundschaft sind unverzichtbar für ein gelungenes Zusammenleben, ebenso wie kluge politische Entscheidungen. Sich zu engagieren ist ein Weg in die Zukunft und gibt Hoffnung.

Leider werden hier auch Spaltungen in der Gesellschaft sichtbar. Wut und Resignationen sind Reaktionen, die angesichts von Machtmissbrauch verständlich scheinen. Wenn Politiker in Bezug auf Asylsuchende Menschenrechte portionsweise verkaufen, vergessen sie, dass Freiheit, Gesundheit, Frieden und Bildung Grundrechte sind, die in der Menschenrechtskonvention vor 70 Jahren festgeschrieben wurden.

Die Pandemie offenbart, wie verletzlich unser Leben ist. Obdachlose, Kranke, Vereinsamte, Migranten, es kann jeden von uns eines Tages treffen. "Niemand kann sich alleine retten", sagt Papst Franziskus. Wir sind aufeinander angewiesen. Alle sind aufgerufen, unsere Gesellschaft so zu bewahren, dass wir stolz auf sie sein können.

Ein Funken Hoffnung glüht noch in mir.

Josef Veronesi, 5231 Schalchen