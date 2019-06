Iffland-Ring-Verleihung an Jens Harzer am 16. 6. 19 im Burgtheater: Nach Ansprachen, Würdigungen, Musikdarbietung und der Verleihung tritt der Geehrte ans Rednerpult und liest - m.E. zusammenhanglos - den Text "Unverhofftes Wiedersehen" vor. Dies allerdings wunderschön und differenziert. Sonst nichts, das war's. Kein hörbar ausgesprochener Dank oder ausgedrückte Freude, nichts.

Auch einem introvertierten und medienscheuen Künstler würde bei einer solchen Zeremonie ein schlichtes Danke anstehen - oder bin ich hoffnungslos altmodisch?





Mag. Ulrike Brilli, 1090 Wien