Hohe Abgaben auf Strom senken

Wie abgehoben ist die Politik? Täglich gibt es in den Medien Berichte zu den völlig aus Rand und Band geratenen Energiepreisen. Sogar teilstaatliche Anbieter wie der Verbund - der ja angeblich nur sauberen Strom liefert, der großteils mit Wasserkraft erzeugt wird - ändert neuerlich die Vertragsbedingungen mit Bindung des Strompreises an den Großhandelspreis. Als dieser jahrelang sehr niedrig war, hat es dieses Ansinnen nicht geben. Die Politik glaubt nun, mit der Verteilung von Almosen in Höhe von 150 Euro den Menschen helfen zu können und bringt nicht einmal das zusammen. Die Besetzung von Leitungsfunktionen im Staat mit den bestgeeigneten "Familienmitgliedern" rächt sich einmal mehr.

Die Wirtschaft schreit bereits nach Unterstützung und es ist zu befürchten, dass dort auch geholfen wird. Seit den Corona-Förderungen haben wir ja die Verluste vergemeinschaftet und die Gewinne gehören den Unternehmen. Im Ostblock ist die Planwirtschaft gescheitert. Nachdem die Preise nicht mehr fallen werden, gibt es nur eines:

Senkung der ohnedies extrem hohen Abgaben auf Strom. Neben der zwanzig prozentigen Umsatzsteuer gibt es die Energieabgabe mit 0,015 Euro je kWh (netto) und eine Unzahl von Beiträgen.

Franz Nagl, 4533 Schlierbach