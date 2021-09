Hohe Aufnahmezahlen von Flüchtlingen für Österreich

"Inhuman" - Das waren noch die gelindesten Kommentare auf die türkise Ankündigung, keine Flüchtlinge aus Afghanistan - mehr - aufzunehmen. Daher sollte abseits von ideologischen und/oder parteipolitischen Zielen auf die Fakten geblickt werden. Österreich hat bereits in der Vergangenheit im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl überdurchschnittlich viele Flüchtlinge, in großem Umfang auch Wirtschaftsflüchtlinge im Land beherbergt. Speziell bei Afghanen liegt Österreich pro Kopf der Bevölkerung etwa auf Platz zwei oder drei in der EU und hat ziffernmäßig gleich viele Afghanen wie Frankreich im Lande bei etwa einem Siebtel von dessen Bevölkerungsanzahl. Es erscheint daher nicht inhuman, bei einer Flüchtlingsaufnahme aus Afghanistan zuerst jenen Staaten den Vortritt zu lassen, die sich bisher etwas zurückgehalten haben.

Nicht zu bezweifeln ist, dass durch die Wiederaufnahme der Herrschaft der Taliban sich die Situation der Frauen im Land verschlechtern wird. Dies vor allem in den Städten, in denen der westliche Einfluss schon Platz gegriffen hat. Ob dies in den letzten zwanzig Jahren auch am Land geschehen ist, können nur Kenner Afghanistans beurteilen und nicht die jetzt immer mehr auftauchenden selbsternannten Analysten.

Daher sollte man die neuen - und alten - Regierenden Afghanistans nicht an ihren Worten, sondern ihren Taten messen und die Entwicklung abwarten und die ausländischen Mächte, die bisher das Sagen hatten, nicht aus ihrer Verantwortung entlassen.







Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg