Hohes Lob für Sepp Forcher

Zur ORF-TV-Doku vom 27. März, "Kunst und Glaube

im Leben von Sepp Forcher". Ich möchte in ein paar Zeilen meine unmittelbare Begeisterung und Bewunderung für dieses jüngste Meisterstück von Sepp Forcher zum Ausdruck bringen. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte führte uns der Sepp in seiner unnachahmlichen Art klug und in jedem Augenblick glaubhaft durch die besonderen Schönheiten unseres Landes. Dabei ergaben sich für uns dankbare Zuseher immer wieder Höhepunkte. Die jüngste Dokumentation allerdings - gestaltet von ausnehmend einfühlsamer Regie - berührte mich außergewöhnlich! Wie uns Forcher - der legendäre Meister der Schilderung - zudem in seine ganz persönlichen, innersten Tiefen an Beispielen von Kunst und Glaube hineinblicken ließ, fordert Respekt. Die fantastischen Kamerabilder machten diese Doku zu einem Kunstwerk, das wir mit Hirn, Auge und Herz aufnehmen durften - vielen Dank!



Philipp Meikl, 5325 Plainfeld