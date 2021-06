Homeschooling als Modell der Zukunft

Mit großem Erstaunen las ich die Ergebnisse der heurigen Mathematik-Matura (SN v. 31. 5.). Im Vergleich zum Vorjahr gingen die "Nicht genügend" auf rund die Hälfte zurück. Die Anzahl der "Sehr gut" in den AHS stieg um mehr als bemerkenswerte 250 Prozent (!). Österreichs oberster Lehrer, Unterrichtsminister Faßmann, stellte fest, dass die Matura heuer keineswegs leichter war als im vergangenen Jahr. Er hatte beide selbst durchgerechnet und ist zu diesem Schluss gekommen. Jetzt kann man daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass heuer ein besonders intelligenter und fleißiger Jahrgang am Werk war, um dieses Ergebnis zustande zu bringen.

Oder: Die heuer fast durchgehend praktizierte Form des Unterrichts per Computer ist dem herkömmlichen Präsenzunterricht deutlich überlegen. Hieße aber in letzter Konsequenz, dass sich die Schüler den Stoff zu Hause besser aneignen können als in der Schule. Ich bezweifle das sehr.

Aber wo liegt dann der Haken?

Herbert Nill, 5671 Bruck/Glstr.