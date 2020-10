Homeschooling, eh kein Problem!

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation mussten auch die Schulen erneut ihre Türen schließen. Jeder der meint, Schule funktioniere online genauso gut wie in Präsenzform, der lügt! Mich, als Schülerin einer Maturaklasse trifft der erneute Umstieg besonders hart. Die Arbeitsaufträge häufen sich, die Videokonferenzen sind mühsam und Schularbeiten schieben sich auf! Zwar sind die LehrerInnen äußerst bemüht, doch ein erneutes Stoffdefizit ist unvermeidbar. Falls Sie, sehr verehrter Herr Landeshauptmann, wollten, dass sich der Ernst der Lage wieder in unser Gewissen einbrennt, dann kann ich Ihnen versichern: Gratulation, Sie haben es geschafft! Doch bitte lassen Sie uns einfach wieder in die Schule gehen, denn eine angemessene Bildung steht uns allen zu!







Theresa LoiperdingerSchülerin der HLWM Annahof, 5010 Oberndorf