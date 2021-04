Homeschooling ist eine Herausforderung

Wir lesen die "Salzburger Nachrichten" bereits seit mehreren Jahren. Uns beschäftigt das Thema "Corona" schon seit längerer Zeit und deshalb wollten wir (13 und zwölf Jahre alt) aus Sicht eines/einer Unterstufenschüler/-in über das Distance Learning reden. Wir besuchen das WRG Salzburg und sind der Meinung, dass das Homeschooling eine Herausforderung für Schüler und Lehrer darstellt. Beim Lernen von zu Hause muss man sich vieles selbst beibringen. Wir wissen, dass manche Schüler sich nicht so schwer tun, jedoch ist uns auch bewusst, dass es Kinder gibt, denen es gar nicht leicht fällt. Außerdem hat sich unsere Routine verändert. Der Schultag zu Hause beginnt meistens etwas später mit einem Meeting. Danach machen wir oft zusammen mit unseren Klassenkameraden einen Video-Chat, in dem wir ein paar Arbeitsaufträge zusammen erledigen, jedoch ist es nicht immer einfach, da auch manchmal das Internet nicht so mitspielt.

Der Schichtbetrieb ist schon ein guter Anfang in die richtige Richtung, jedoch erhoffen wir uns, dass das normale Schulleben bald zurückkehrt und wir als ganze Klasse unterrichtet werden können! Abschließend wäre uns sehr wichtig zu sagen, dass wir uns wünschen, dass in der Politik mehr über die Schule gesprochen wird und wir bald wieder Präsenzunterricht haben!



Sarah Reitsammer, Lea Klie, 5020 Salzburg