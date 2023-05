Horror auf Österreichs Straßen

Autofahren auf Österreichs Straßen gestaltet sich immer mehr zu einem Risiko, welches sich schon als lebensbedrohend erweist. Es genügt eben nicht mehr, nur zu den Doppel-Feiertagen mehr Polizei zu mobilisieren, wenn in der übrigen Zeit Raserei und Rücksichtslosigkeit herrschen. So wie am Donnerstag, 25. Mai, auf der A1 zwischen Nord und Mitte, als es einer Zivilstreife gelang, einen Raser, der mit 180 km/h in Schlangenlinie zum Überholmanöver setzte, zur Strecke zu bringen. Wird durch einen Zeugen und Auflage bei der Polizei bestätigt.

Zum gegenständlichen Fall ein Gerichtsurteil in Sachen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang, bei dem es zudem zwei Schwerstverletzte gab: Der Verursacher lenkte sein Kfz in alkoholisiertem Zustand und geriet auf die Gegenfahrbahn, wobei er in das entgegenkommende Auto krachte. Für das mutwillige Auslöschen eines Lebens wurde der Lenker zu einem Jahr bedingt, davon drei Monate Fußfesselpflicht, verurteilt. Die Relation zu einem Urteilsspruch von 20 Jahren oder Lebenslänglich bei Mord, kann man nur schwer als angemessen verstehen. Ein Leben wurde allemal ausgelöscht. Solange die Justiz auf diesem Level Urteile fällt, wird sich die Sicherheit auf den Straßen nicht verbessern.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg