Hoscher-Ausschluss ist lächerlich

Wenn heute Spitzenfunktionäre der SPÖ die Forderung stellen, den Ex-Casino Vorstand Dietmar Hoscher aus der Partei auszuschließen, weil er nach seiner Entfernung durch Türkis-Blau die ihm vertraglich zustehende Summe fürs "Nichtstun" nicht verzichten will, klingt eher als Verdrehung der Tatsachen durch die Verursacher der Affäre, nämlich die Installierung des Herrn Sidlo für diesen Posten durch Türkis-Blau. Den Herrn Hoscher für das SPÖ-Defizit verantwortlich zu machen ist genauso absurd, wie Herrn Dornauer vorzurechnen, wie viele Porsche er sich um Hoschers Gage kaufen könnte.

Herr Hoscher hat sich nichts zu Schulden kommen lassen außer bei der "falschen" Partei und daher dem gemeinsamen Wunschkandidaten von Türkis-Blau im Wege gestanden zu sein. Bei aller Kritik an der Höhe der vereinbarten Summen sei den jetzt so aufgeregten Kritikern ins Stammbuch geschrieben: Eure Kritik fühlt sich an, als käme sie von Türkis-Blau, obwohl die letzte Regierung daran Schuld trägt, dass die vereinbarten Millionen schlagend geworden sind!

Gottfried Pacik, 1230 Wien