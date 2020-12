Hotels oder Wohnungen?

Vollkommen unverständlich ist das weitere Anwachsen des Hotelangebots in der Stadt Salzburg. Salzburg ist eine Tourismusstadt und der Tourismus braucht logischerweise Hotels - Salzburg hat aber schon mehr als ausreichend Hotelbetten.

Salzburg ist auch Stadt für die Salzburger. Und die brauchen - dringend - bezahlbaren Wohnraum.

Ein Wohnhaus ist ein Wohnhaus und ein Hotel ist ein Gewerbebetrieb. Es bedarf dringend eines Schutzes der Wohnflächen in der Stadt. Das Bremsen neuer Großhotels ist nur ein erster kleiner Schritt.

Mindestens so wichtig ist ein Stopp für die unzähligen "Mikrohotels", zu denen Wohnhäuser in Salzburg laufend mutieren, wie z. B. das Blackhome in der Rochusgasse oder brandneu das "Loft Collection" in der Schallmooser Hauptstraße.

Bei jedem dieser Hotels werden kostengünstige und daher besonders wichtige Wohnungen vernichtet. Und es sind Betriebe, die keinerlei Arbeitsplätze schaffen: Der Gast muss am Terminal einchecken, Frühstück wird keines geboten und die Reinigung wird an Facility-Managment-Unternehmen delegiert.

Eine Entwicklung, die dringend gestoppt werden muss und auch die Rechtmäßigkeit der bestehenden Betriebe sollte Stück für Stück überprüft werden.





Kurt Beyer, 5020 Salzburg