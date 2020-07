HTL-Schüler-Projekt

Am 10. Jänner 2020 wurde in den SN von Karin Portenkirchner ein hochinteressantes Verkehrsprojekt Salzburger HTL-Schüler vorgestellt. Dann kam Covid-19 und irgendwie rückte vieles, allzu vieles in den Hintergrund.

Auf Grund einer vergleichenden Kosten-Nutzungs-Rechnung mit der geplanten unterirdischen Lokalbahnverlängerung wurde in drei Diplomarbeiten eine höchst attraktive Alternative ausgearbeitet. Rasch umsetzbare, kostengünstige Ansätze, die Salzburger Verkehrsmisere zu beenden, inklusive Parkhäusern, dichtem Obus-Takt und einer nicht nur für Salzburger, sondern wohl auch für touristische Zwecke hoch attraktiven Seilbahn auf den Gaisberg! Was ist aus diesem Projekt geworden?

Es kann nicht sein, dass so ein verfolgenswertes Projekt mit einem warmen Schulterklopfen seitens der Politik beantwortet wird, um anschließend ignoriert zu werden.

Gerade jene jungen Menschen, die sich jetzt ernsthafte Gedanken über die zukünftige Lebensqualität in der Stadt Salzburg machen, werden in Zukunft nicht nur mit finanziellen Folgen, sondern auch mit den Auswirkungen schlechter bzw. guter Verkehrsplanung hier leben (müssen).





Michaela Jenny, 5020 Salzburg