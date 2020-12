Hütte am See, was kommt als Nächstes?

Man ist irgendwie fassungslos. Ausgerechnet eine rumänische Staatsbürgerin ist ab sofort Besitzerin einer morschen Badehütte an einem österreichischen See. 755.000 Euro wurden dafür hingeblättert. Wie vielen ihrer Landsleute, die täglich an der Haustür läuten oder bei Wind und Wetter an Gehsteigen bettelnd zu finden sind, könnte besagte Dame mit dem Geld helfen! Was müssen sich diese Menschen denken, aber auch was denken sich die Österreicher, wenn die Preise für normale Wohnungen kaum mehr zu stemmen sind?



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf