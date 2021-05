Hugo Portisch und sein Bildungsauftrag

Anlässlich der 76-jährigen Wiederkehr der Beendigung des Zweiten Weltkrieges wurde am 8. 5. im Fernsehen ein Staatsakt übertragen. Dabei kam auch Hugo Portisch zu Wort. Sein Auftritt weckte in mir Erinnerungen an eine journalistische Legende. Als Jahrgang 1953 endete in meiner Schulzeit der Geschichtsunterricht mit dem Ersten Weltkrieg und seinen wirtschaftlichen Folgewirkungen. Der Zweite Weltkrieg, die Besatzungszeit, das Zustandekommen des Staatsvertrages wurde mit Ausnahme zeitlicher Eckpunkte fast gar nicht behandelt. Verständlich, haben damals doch viel zu viele Österreicher/-innen diese Zeit aus ihrer jeweils eigenen politischen Wahrnehmung selbst erlebt, dies galt natürlich auch für die Lehrkräfte. Es ist daher einem Menschen wie Hugo Portisch zu verdanken, dass dieser die jüngere Zeitgeschichte über Printmedien bzw. Bücher und in späterer Folge über das Fernsehen in die Wohnzimmer der Österreicher/-innen lieferte. Sein Markenzeichen dabei war die gründliche Recherche quer über Ideologie und Parteigrenzen hinweg. Er verstand es, mit einer Begeisterung politische Zusammenhänge so zu erklären, dass auch "politische Laien" Geschehnisse nachvollziehen konnten und wurde damit zum Geschichtslehrer der Nation. Sein Demokratieverständnis, seine Toleranz und seine politischen Ideen wiesen ihn als überzeugten Österreicher bzw. EU-Bürger aus. Seine weltoffene Art des Journalismus wurde bei seinem Begräbnis von den Trauerrednern im besonderen Maße gewürdigt. Gerade in Zeiten von Social Media, in denen viele Menschen in einer Blase mit der einzig für sie geltenden Wahrheit leben, braucht man umso mehr einen hinterfragenden und wahrheitssuchenden Journalismus als Gegenpol. Hugo Portisch erfüllte diese Kriterien.

Hans Auer, 5061 Elsbethen