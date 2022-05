Humanistischen Aspekt stärken

An der Universität Salzburg steht demnächst die Neuwahl bzw. die Wiederwahl des Rektors an. Rektorenwahl bedeutet immer, dass damit auch Weichen für die Weiterentwicklung gestellt werden. Es wäre wünschenswert, wenn ein Rektor einer doch kleinen Universität wie Salzburg schon längere Verbindung mit Stadt und Land Salzburg aufweisen könnte, denn dem Vernehmen nach gibt es ohnehin sehr viele Professorinnen und Professoren, die nur sporadisch ihre Lehrtätigkeit vor Ort ausüben, was nicht gerade eine engere Verbindung mit der Studentenschaft und dem Universitätspersonal aufkommen lässt.

Der humanistische Aspekt an der Universität Salzburg scheint in den letzten Jahren in den Hintergrund gerückt zu sein. Bildung bedeutet nicht allein Ausbildung in einem spezifischen Fach, heutzutage vorwiegend in Richtung digitaler Welt, sondern sie sollte auch einen ganzheitlichen Aspekt habe.

Die ganzheitliche Bildung nach dem humanistischen Weltbild - "Das menschliche Selbstbewusstsein beinhaltet aber nicht nur die Erkenntnis des eigenen Ichs, sondern auch das des Gegenübers, des Mitmenschen" - muss studienbegleitend sein, sonst verstärkt sich die Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft, wie sie derzeit zunehmend zu beobachten ist, immer mehr.

Es ist zu hoffen, dass sich Findungskommission und Unisenat von diesen Überlegungen leiten lassen!



HR Prof. Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg