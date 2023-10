Humanitäre Hilfe in Gaza

Das in den israelischen Grenzgebieten von den Terroristen der Hamas verursachte Massaker ist ein verabscheuendes Verbrechen an einer unschuldigen Zivilbevölkerung. Es ist sicher auch gerechtfertigt, dass Israel kriegerische Gegenmaßnahmen ergreift, um den Staat und seine Bevölkerung zu schützen und die verbrecherischen Aktionen der Hamas auszuschalten.

Die Maßnahmen von Israel müssen aber den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Schutz der Zivilbevölkerung berücksichtigen und ihr weiterhin den Zugang zu Nahrung, Wasser, Elektrizität, medizinischer Versorgung, ermöglichen. Es ist mir nicht angemessen zu beurteilen, wie viele Palästinenser Sympathisanten der Hamas sind oder diese sogar unterstützen. Tatsache ist aber, dass die 2,3 Millionen Bewohner in ihrem abgeschotteten kleinen Territorium von Gaza von der Hamas in Geiselhaft genommen sind.

Ein "Einfrieren" humanitärer Hilfe für die Zivilbevölkerung von Gaza von Seiten der österreichischen Regierung, sogar von gewissen humanitären Nicht-Regierungsorganisationen, erscheint mir in keiner Weise gerechtfertigt, und wurde auch von der Europäischen Union abgelehnt.

Was wäre in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen, wenn der österreichischen und deutschen Zivilbevölkerung eine Kollektivschuld aufgebürdet worden wäre, und Regierungen, Organisationen und einsichtige Personen die Not der Zivilbevölkerung nicht gelindert hätten?





Dr. Christoph Stadel, 5303 Thalgau