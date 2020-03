Humor als probates Corona-Gegenmittel

Es gibt sie schon, die Corona-Impfung. Die einzige Impfung, die garantiert wirkt. Sie ist kostenlos und frei von Nebenwirkungen; es ist unser Humor.

Wenn Sie lachen, arbeiten insgesamt über hundert Muskeln - von der Gesichtsmuskulatur bis zur Atemmuskulatur. Zählen Sie ruhig nach. Außerdem atmen Sie dabei tiefer als sonst und die Körperzellen werden mit mehr Sauerstoff versorgt. Ihre Leber entgiftet leichter und das Gehirn bremst die Produktion von Stresshormonen wie Adrenalin und Kortisol, es schüttet dafür verstärkt das "Glückshormon" Serotonin aus.

Die Inuits spielten in den langen, kalten und finsteren Wintermonaten folgendes Spiel: Wer bringt mit seinen Geschichten die meisten Menschen zum Lachen? So brachten sie sich gesund durch diese schwierige Zeit. Sie lachten miteinander und vergaßen wahrscheinlich für ein paar Stunden ihren Hunger und ihre Not.

Wer viel lacht, nimmt drei Mal mehr Sauerstoff auf, die Lunge wird besser belüftet, die Wahrscheinlichkeit von Atemwegskrankheiten sinkt.

Machen Sie doch gleich einen Selbstversuch: Wie nennt man die am meisten verkaufte Brotsorte in Deutschland? "Dasda!" Und welches wird am zweithäufigsten verkauft? Antwort: "Neindasdaneben!"

Ulria Koren, 4560 Kirchdorf

Quelle: SN