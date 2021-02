Humor als Wohlfühlmedizin

Ich freue mich jede Woche erneut aufs "Purgertorium" in den SN. Auf den Wortwitz, die interessanten, teils skurrilen historischen Gegebenheiten und

antiken Weisheiten, die zur Veranschaulichung gegenwärtiger Lösungen dienen und

die vom Autor mit archäologischer Treffsicherheit ausgegraben werden. Und gelegentlich auch auf die lustvolle Auffrischung in Staatsbürgerkunde. Die Lektüre des "Purgertoriums" hat die Wirkung einer Wohlfühlmedizin, weil man so viel Spaß dabei hat. Auf Englisch würde man sagen: "You made my day!" Das stärkt, wie Medizin und Psychologie sagen, die Abwehrkräfte. Und das ist in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Vielen herzlichen Dank!





Sieglinde Geringer, 5020 Salzburg