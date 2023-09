Hund hetzte trächtiges Schaf

Am Freitag, dem 25. 8. 2023, kam es im Gemeindegebiet von Eugendorf-Sommeregg zu einem folgenschweren Vorfall durch einen unverantwortlichen Hundehalter. Der Hundebesitzer ging mit seinem Vierbeiner spazieren, ohne das Tier an der Leine zu halten. Unsere Schafe weideten auf einer Wiese, die mit drei Elektrozaunbändern gesichert war. Der freilaufende Hund durchbrach den Weidezaun und folgte seinem Instinkt. Er sonderte ein trächtiges Schaf von der Herde ab und hetzte es so lange, bis es den Weidezaun durchbrach. Das Schaf stürzte über eine Böschung, wo es, verfangen in den Zaunbändern, inmitten von Dornen liegen blieb. Wir konnten das Schaf wieder befreien. Durch den Stress sind allerdings die zwei Lämmer im Uterus abgestorben und das Schaf musste eingeschläfert werden.

Leider stimmte die angegebene Telefonnummer des Hundehalters nicht, wodurch wir ihn nicht einmal über die Folgen seines fahrlässigen Handelns informieren konnten.



Andrea und Andreas Huber, Schafbauern, 5301 Eugendorf