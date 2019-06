Hund im Taxi

Als frischgebackener Hundehalter eines russischer Zwerghundes, Gewicht unter

4 kg, nein, nicht zum Vergnügen, sondern damit meiner Holden - sie leidet unter "Schaufensterkrankheit" - das trotz Schmerzen täglich notwendige Gehtraining leichter fällt, eine Taxi-Fahrt: Der freundliche Fahrer: "Wenn Sie einen Hund mithaben, dann sollten Sie das bei der Bestellung angeben, denn es gibt Fahrer, die keinen Hund mitnehmen und Türken sowieso nicht, denn für die sind diese Tiere unrein, aber der is ja eh so klein? Das ist egal!"

Ok, kein Problem, wenn das so ist, dann sagt man halt künftig "aber bitte mit Hund!" Allerdings war beim Hundehalter-Kurs keine Rede davon: Da ist der Wuffi gechipped und geimpft, die Steuer bezahlt - und dann darf er nicht im Taxi mitfahren? Tja, wieder was gelernt!



Helmut Hintner, 5020 Salzburg