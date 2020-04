Hundegackerl vs Zigarettenstummel

Ja ich bin Hundebesitzerin und ja ich hebe alles auf was Sie hinterlässt und ja ich finde es unmöglich wenn das andere Hundebesitzer nicht tun. Trotzdem verschwindet es irgendwann im Vergleich zu den Millionen von Zigarettenstummeln die ich jeden Tag beim Hundegassi sehe. 27 Minuten dauert es bis der Regen alle Giftstoffe herausgespüllt hat! Jeden Tag hebe ich soviele wie möglich auf und doch komm ich dagegen nicht an! Also versuchen wir uns Alle an der eigenen Nase zu nehmen und es besser zu machen!







Yvonne Trattnig-Sporrer, 50 20 Salzburg