Zum Artikel "Wie wir alle Herbert Kickl ins Bundeskanzleramt jammern" (Alexander Purger, SN, 15. Mai 2023):

Alexander Purger kritisiert die Behauptungen von Andreas Babler, eines betont linken Anwärters für den Parteivorsitz in der SPÖ, sicher mit vollem Recht. Frierende Menschen in Wohnungen mit Schimmel an den Wänden und hungernde Kinder, die in den Kindergarten kommen, sind übrigens wohl die hoffentlich seltene Ausnahme. Wir leben bekanntlich in einem Sozialstaat, der allen Notleidenden unter die Arme greift und in einem Land, in dem die Kirche Enormes für sozial Schwache leistet. Vielleicht sollten die Familien, in denen solche von Herrn Babler genannten Zustände herrschen, genauer unter die Lupe genommen werden. Mich würden Lebensweise und (bezahlter) Arbeitseinsatz von gesunden Menschen interessieren, die dann ihre Kinder hungrig in die Kindergärten schicken. Möglicherweise ist da mit Verbesserungen anzusetzen, damit sich diese Menschen das Nötigste besorgen können. Und ja, die Jammerei über schlimme Armutszustände in unserem Land treibt natürlich die Menschen in die Arme der Freiheitlichen Partei.





o.Univ.-Prof. Dr.Andreas Lippert, 2380 Perchtoldsdorf