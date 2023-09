Wer freut sich noch mehr auf den Beginn des neuen Schuljahres als die Schüler? - Richtig, deren Eltern. Die (zu) langen Ferien bringen berufstätige, besonders alleinerziehende Eltern gehörig ins Schwitzen. Großeltern als Ferienhelfer sind Goldes wert. Auch der größte Teil der Lehrer freut sich auf den Schulbeginn. Deren Batterien sind aufgeladen, Vorfreude und Euphorie sind in jedem Konferenzzimmer spürbar.

Schüler, Lehrer, Schulleiter, Reinigungskräfte und Schulwart - alle haben aufgetankt. Positive Vibes allüberall. Bei Betreten der Klasse verspürst du als Lehrerin/Lehrer diese positive Energie, diese Wiedersehensfreude, diese Neugier, dieses zauberhafte, erwartungsvolle Leuchten in den Kinderaugen, dieses vielversprechende Kribbeln. Schüler und Lehrer finden sich ab sofort wieder täglich im so wertvollen Erlebnis-, Kommunikations- und Tätigkeitsbereich Schule.

Es geht nicht um Beurteilung und Noten. Weit gefehlt! Schule heißt primär soziales Lernen, leben und leben lassen, Frohsinn generieren, gemeinsames Tun und Wachsen, sich individuell entwickeln können, etc. Dafür braucht es Pädagogen mit Herz, Hirn, Konsequenz und Seele.

Lehrer ist einer der forderndsten, verantwortungs- und anspruchsvollsten Berufe überhaupt. Welch Privileg. Er/Sie darf mit jungen Menschen, dem Wertvollsten der Gesellschaft, mehrere Jahre prozessartig arbeiten. Täglich gilt es, den Selbstwert der Schüler zu stärken suchen, den Kids selbsttätiges Agieren zu überantworten, soziale Kompetenzen (Social Skills) und Fertigkeiten zu entwickeln helfen und nebenher unaufdringlich Attitüde, Interesse, Lebenskunde, Haltung und Umgangsformen zu transportieren. "Man braucht Kinder nicht zu erziehen versuchen - sie machen einem ohnehin (fast) alles nach."

Übrigens, in mehr als 40 Jahren des Unterrichtens dürfte ich am meisten von meinen Schülern und Schülerinnen lernen und profitieren.

In diesem Sinne, Back to School - "Hurra, endlich wieder Schule!"







Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl