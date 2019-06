Hurra, keine Schule!

Die Umwelt-Ikone Greta Thunberg will nun ein Jahressabbatical von der

Schule nehmen und unsere Jugend wird ihr das wohl gleichtun wollen,

so wie sie es schon bei "fridays for future" macht.

Nur freitags frei, ist zuwenig für Mülltrennung, was die meiste Antwort ist, wenn

man sie fragt, was sie denn für die Umwelt tun! Ein Jahr lang keine

Schule, ist doch zu verlockend. Den Schulbehörden ist die Sache leider schon

längst entglitten und stehen dem Ganzen scheinbar ratlos vis-à-vis.

Arme Eltern, die das alles aushalten und zuschauen müssen,

wie ihre Kinder dabei immer mehr verblöden.





Josef Blank, 5061 Elsbethen