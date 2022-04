Hurra, wir leben noch!

Für ältere Personen wird das Leben zusehends schwieriger. Das betrifft nicht nur die naturgemäß zunehmenden kleinen und großen Zipperlein, die Gesellschaft legt noch einige Schäuflein nach.

Bankfilialen werden weniger und ständig geistert die bargeldlose Zahlung, ergo Abschaffung des Geldes umher. Rastbänke sucht man mitunter vergebens. Die korrekte Müllentsorgung wird durch Zentralisierung erschwert, teilweise sogar unmöglich gemacht. Bei Reisen mit Öffis kann man was erleben. Vielfach ist auch hier ein Kauf einer Fahrkarte nur mehr über Automaten möglich und auch die Auskunft via Hotline nervenaufreibend. Dasselbe Bild bei diversen Telefonaten mit Behörden, ob Finanz- oder Gesundheitshotline. Achtung! Das Buchbinder-Wanninger-Syndrom kann zur neuen Pandemie werden. Immer öfter erhält man auch in Medien nach knapper Erklärung die Nachricht - weitere Infos unter www.schaugefälligstnach.at. Unmöglich, wenn man zum einen das nötige Gerät nicht besitzt, zum anderen die Sehfähigkeit eingeschränkt ist. Kundenservice sieht echt anders aus! Ist man ohne APP ein DEPP? Was für Junge fortschrittlich erscheint, wird von Älteren als Hürde bzw. Belastung gesehen und als Verlust der Selbstständigkeit empfunden; eine der großen Ängste älterer Menschen. Wertschätzung sieht anders aus.

Altern macht nicht unglücklich. Wir brauchen aber eine "Alterskultur". Wir möchten nicht nur in Wahlzeiten eine wichtige Zielgruppe für Wirtschaft und Tourismus darstellen, wie man in politischen Sonntagsreden immer wieder betont. Rentnergenerationen müssen das Gefühl haben, Teil der Gesellschaft zu sein, sonst besteht die Gefahr, dass im Alter die Zukunft zwar auf Rosen gebettet ist, aber höchstens auf Gürtelrosen.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf