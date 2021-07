Hut ab vor dem ungewöhnlichen Politiker Sepp Schellhorn

Mit Sepp Schellhorn geht einer, auf den das Zitat aus Shakespeares Drama Hamlet passt: "Er war ein Mann, wir werden nimmer seinesgleichen sehen." Mitten im Leben stehend, wie die meisten seiner Kollegen und Kolleginnen es nicht sind! Charaktervoll, ehrlich, und dass er bei seinem Abgang die Kollegin Svazek/FPÖ und Blümel/türkis ausdrücklich lobt, zeigt seine Ungewöhnlichkeit auf.

Was der Bürgerschaft seit einigen Monaten an "Gift" zugemutet wird, muss einen Mann wie Schellhorn geradezu anekeln. Der Bürgerschaft geht es nicht anders! Der Autor Jerzy Lec hat einmal gemeint: "Politiker sollten sich von Gastrologen beraten lassen, was ein Bürger noch alles verdauen kann."

Dass nun in der Politik umgedacht wird, ist ein frommer Wunsch. Sepp Schellhorn hat gezeigt, dass es möglich ist.

Rudolf Prill, 9071 Köttmannsdorf