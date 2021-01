Hut ab vor dieser Jugendlichen

Zum Leserbrief ("Eine andere Welt für eine 16-Jährige") von Julia Cora Lamprecht vom 26. 1. 2021: Dieses junge Mädchen bringt alles auf einen Punkt. Dieses junge Mädchen ist offensichtlich allen Politikern weit voraus. Hut ab vor solchen Leserbriefen und einer Bevölkerung, die mit der jüngeren Generation mitleidet.

Vor 80 Jahren hat man bereits Unterricht vormittags und nachmittags organisiert, aber nicht wegen einer Pandemie, sondern weil es zu wenig Klassenräume gab und E-Learning noch niemand kannte. Das wäre jederzeit möglich, warum denkt man darüber im Bildungsamt nicht nach, oder braucht man keine "gebildete Bevölkerung" mehr?

Ich habe, Gott seid Dank, keine Kinder mehr in Ausbildung, oder Eltern, die sich in einer Pflegeeinrichtung befinden, welche weggesperrt und isoliert werden. Man will sie ja "angeblich" schützen!

Die sehr betagten Senioren sterben nicht mit oder an Covid-19, sondern an der Isolation und der Vereinsamung. Es kann nicht sein, dass ich meine Eltern in einer Pflegeeinrichtung eine Viertelstunde wöchentlich besuchen darf, andere Personen sind dann überhaupt vom einem Besuch ausgenommen. An den Wochenenden, wo viele ihre Angehörigen besuchen möchten, muss man sich bereits am Anfang der Woche anmelden, um einen Termin zu erhalten. Ist die Kapazität jedoch erschöpft, muss man sich auf das darauf folgende Wochenende einstellen. Arme Angehörige, die so warten auf ihre Kinder oder Enkel. Selbst, wenn man eine Covid-Erkrankung hinter sich hat und immun ist, gelten diese Maßnahmen.

Unserer jungen Generation wurde alles genommen, Freude am Lernen, Freude am Erwachsenwerden, Freude am Treffen mit Freunden und Freude an Partys. Liebe Julia, wehrt Euch, Ihr seid immerhin die Generation der Zukunft in Österreich.



Edeltraud Schwegel, 5020 Salzburg