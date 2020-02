Hysterie und Panik sind fehl am Platz

Zu gerne hätte ich gewusst, wie viele Menschen, die sich derzeit in den Apotheken verzweifelt um Schutzmasken gegen das Coronavirus bemühen, gegen Grippe geimpft sind. Vermutlich etwa jeder zehnte!

Warum mich das interessiert? Nun, in China sind bis 22.02. etwa 2115 Menschen gestorben (außerhalb Chinas bis dahin 11 - allerdings stark steigend). Das sind bei 1,4 Milliarden Chinesen etwa 0,00015107 Prozent. In Österreich sterben Jahr für Jahr etwa 1000 bis 2000 Menschen an Influenza, das heißt an der echten Grippe. Das sind bei 8 Millionen etwa 0,0125 bis 0,0250 Prozent, also 6620-mal bis 13240-mal so viel als in China bis jetzt an dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gestorben sind. Man würde also annehmen, dass sich die Österreicher verzweifelt um die Grippeschutzimpfung anstellen würden. Aber nein, es geht um die Masken!

Ich weiß schon, das Neue, noch Unbekannte irritiert mehr als die allen wohlvertraute Grippe, nota bene wo der nationale Sicherheitsrat tagt, der Bundeskanzler seine Stimme erhebt und am Brenner die Züge angehalten werden. Aber rational ist das nicht!

Natürlich möchte ich als bereits Hochbetagter weder mit Influenza noch mit Covid19 in Kontakt kommen. Aber zumindest bin ich grippegeimpft und finde es tröstlich, dass die Coronavirusinfektionen überwiegend harmlos verlaufen. Dennoch werde ich direkten körperlichen Kontakt zu vermeiden trachten und so oft wie möglich die Händehygiene pflegen. Nur Hysterie und Panik sind wirklich fehl am Platz! Doch wer glaubt mir das?







Olaf Arne Jürgenssen, 5342 Abersee