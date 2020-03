I am from Austria

Dieses gerne als zweite Nationalhymne titulierte Lied von Reinhard Fendrich jetzt, da wir mit einer über alle Landesgrenzen hinausreichenden globalen Bedrohung konfrontiert sind, über Lautsprecher von Einsatzfahrzeugen der Exekutive abspielen zu lassen, ist grotesk. Nichts ist derzeit unangebrachter als das Propagieren nationaler Isolation an Stelle globaler Solidarität.

Insbesondere da wir keinerlei Verbundenheit mit unserem so schwer gezeichneten Nachbarn Italien zeigen; wir sind noch nicht einmal bereit, unbegleitete Kinder und Jugendliche aus einem griechischen Lager, welche auch unabhängig von der Bedrohung durch das Virus ein unmenschliches Dasein fristen müssen, bei uns aufzunehmen.

Angesichts der aktuell freigemachten Milliarden erforderte dies nur einen sehr bescheidenen Aufwand für gelebte Solidarität. Und viele von uns wären bereit, persönlich Unterstützung zu leisten.

Und wenn die Polizei schon ein Ständchen bringen will, dann "A Mensch mecht i bleib'n" von Wolfgang Ambros. So oder so die bessere Nummer.







Andreas J. Eccli, 5081 Anif