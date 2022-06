I have a dream

. . . dass an den Stadträndern P&R-Plätze geschaffen werden.

. . . dass diese Parkplätze gut, effizient und preisgünstig mit dem Stadtgebiet vernetzt sind.

. . . dass die Touristen über diese Möglichkeit informiert werden und somit nicht, wie vor allem an Regentagen, die Stadt "überschwemmen".

. . . dass jedem klar ist, wenn die Tagestouristen davon abgehalten werden, in das Stadtzentrum mit dem Auto anstatt wie in allen anderen von Touristen frequentierten Städten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, die zur Zeit vorhandenen Parkplätze in der Garage ausreichend sind.

. . . dass Salzburgs Politiker sich der Verantwortung bewusst sind und die veranschlagten 40 Millionen Euro anstatt in mehr Verkehr, höhere Umweltbelastung und Zerstörung der Natur in zukunftsorientierte und klimafreundliche Projekte investieren.







Karoline Udvarhelyi, 5020 Salzburg