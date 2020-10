Der sogenannte Ibiza-Untersuchungsausschuss hat Sensationelles zu Tage gefördert: Für die Chefin des Novomatic-Konzerns wurde bei deren Bewerbung interveniert! Da sitzen gut dotierte Parteienvertreter stundenlang mit eifernden Wortmeldungen zusammen, um zu dieser für Österreich selbstverständlichen Erkenntnis zu gelangen. Und es werden weiterhin viele Stunden vergehen, um zu klären, ob hinsichtlich dieser Unterstützung gelogen wurde oder nicht. Glaubt denn irgendjemand, dass nicht alle politischen Parteien, deren Vertreter nun auch im Ausschuss sitzen, alles in Bewegung setzen, um den jeweils eigenen Vertrauensmann an die richtige Stelle zu bringen. Wozu also die ganze Inszenierung?

In diesem Zusammenhang noch bedenklicher erscheint aber der Eindruck, den man von der Durchlässigkeit an Informationen bei den Erhebungsorganen aller Art im Wiener Bereich gewinnt. Es scheint manchmal, dass eine Auskunftsperson die Türe nach der Vernehmung noch nicht richtig geschlossen hat oder eine Anzeige noch gar nicht gelesen wurde, bis der Inhalt der Aussage oder Anzeige schon bei bestimmten Presseorganen landet. Der Ausschuss greift dann offenbar gerne auf diese Inhalte zurück, ohne an deren strafbare Erlangung zu denken oder diese zu verfolgen. Es wäre daher hoch an der Zeit, einen Untersuchungsausschuss als solchen zu behandeln, und nicht als eine politische Arena, an der schön langsam das Interesse erlahmt.

Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg