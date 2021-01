Ich bin entsetzt!

Ich war selbst seit 1980 im Gemeinderat und von 2000 bis 2017 Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde Hof am Leithaberge. In diesen Jahren habe ich wohl alle Vor- und Nachteile dieses Amtes kennengelernt. Man steht im Mittelpunkt, jeder Schritt wird sehr genau beobachtet. Oft wird man ohne genauer Sachkenntnis für Entscheidungen kritisiert, auch unter der Gürtellinie. Umgekehrt hat man aber die Möglichkeit die Entwicklung der Gemeinde positiv zu beeinflussen. Was aber mit dem Amt des Bürgermeisters absolut unvereinbar ist: Sich persönliche Vorteile zu verschaffen, noch dazu in dem sensiblen Bereich der Gesundheit.

In der Politik, in der Leitung einer Gemeinde muss man immer den Blick nach vorne gerichtet haben. Jede Entscheidung hat Folgen in der Zukunft, oft sehr weitreichende. Diese müssen immer bedacht werden. Wie konnten die betroffenen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister annehmen, dass ihr Vordrängeln nicht aufgedeckt und kritisiert wird? Ihr Verhalten ist moralisch nicht zu tolerieren, der fehlende Blick auf die Folgen stellt für mich ihre Eignung für dieses wichtige und herausfordernde Amt in Frage!

Noch "besser": In einer Gemeinde wurden Bürgermeister und Vizebürgermeister vorgereiht. Die Leiterin des Pflegeheimes ermöglichte dies. Folgen: Die Heimleiterin wurde "einvernehmlich gekündigt"? Für die Politiker keine Konsequenzen!

Da darf einen die Politikverdrossenheit großer Bevölkerungsschichten nicht wundern und ihr Abgleiten zu sehr bedenklichen Gruppierungen!





Hubert Germershausen Altbürgermeister, 2451 Hof am Leithaberge