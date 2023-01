Ich dachte, es gäbe eine Klimakrise

Ich dachte, die Wissenschafter hätten gesagt, es sei dringend. Ich dachte, ich könnte zum Autohändler gehen und ein kleines elektrisches, umweltfreundliches Auto kaufen, aber mir wurde auf meine Anfrage ein SUV mit 300 PS angeboten. Er dachte wohl, Frauen wissen nicht, dass starke und schwere Autos mehr Energie verbrauchen. Oder dachte er, ich sollte mir ein gutes Selbstwertgefühl mit den 300 PS erkaufen?

Ich dachte, wir sollten nicht so viel fliegen wegen des CO2, aber ich lese jeden Tag, wie erfreulich die Entwicklung auf dem Flugsektor sei. Ich höre den Leiter des Flughafens froh berichten: Es geht aufwärts! Meinte er die Durchschnittstemperatur? Ich sehe die Sonne vor Kondensstreifen kaum mehr, aber die Dame vom Reisebüro meinte, es seien zu wenige Flugzeuge in der Luft. Meinte sie Löschflugzeuge für die Waldbrände? Ach nein, die kommen ja in der Sommerhitze.

Gibt es noch andere, die dachten? Ach ja, die kleben auf der Straße. Junge Menschen, die Angst um unsere Zukunft haben. Sollten sie die Wissenschafter gehört haben? Die, die sie entrüstet als Terroristen brandmarken und wegsperren wollen, jedenfalls nicht. Die Klimakatastrophe hat schon Anlauf genommen. Wir alle sind die letzte Generation, die jetzt noch etwas ändern kann. Ich dachte, gemeinsam schaffen wir das. Ich dachte, wir wären die Klügsten auf der Erde.



Karin Widerin, 5020 Salzburg